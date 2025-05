Giro d’Italia 2025: Casper van Uden sorprende tutti a Lecce, battuto Kooij

Ritorno nel Bel Paese per il Giro d’Italia 2025 subito con una grande sorpresa per la Corsa Rosa: ad imporsi nella quarta tappa, nella prima vera volata di gruppo è un nome che nessuno si attendeva, Casper van Uden. Il giovane corridore della Picnic PostNL coglie a 23 anni, sul traguardo di Lecce, la vittoria più bella della carriera. Resta in Maglia Rosa il danese Mads Pedersen.

Un solo fuggitivo nella prima parte di gara, in una giornata quasi totalmente pianeggiante che non lasciava spazio ad eventuali tentativi: ci ha provato lo spagnolo della Polti VisitMalta Francisco Munoz.

Il gruppo, guidato dalle squadre dei velocisti, ha tenuto sotto controllo la situazione ed è andata a riprendere l’iberico in un tratto nel quale si era alzata la tensione a causa del vento laterale. Grande attesa per lo sprint finale che è stato lanciato a grandi velocità, con le squadre che hanno fatto fatica ad organizzare dei veri e propri treni.

Visma | Lease a Bike che ha provato a lanciare Olav Kooij, il neerlandese, grande favorito, è stato beffato dal connazionale van Uden. A completare una tripletta dei Paesi Bassi c’è Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling Team), quarto posto per la Maglia Rosa Pedersen che non è riuscito a sprintare al meglio anche a causa di un problema meccanico avuto nel finale di gara. In casa Italia il migliore è Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team), decimo.