Giro d’Italia 2025, arrivano Tonale e Mortirolo! La distanza dal traguardo non esclude altre sorprese…

L’ultima settimana del Giro d’Italia 2025 si è aperta con il botto. Il primo tappone di montagna fa malissimo ai grandi favoriti della vigilia e rivoluziona ulteriormente la classifica generale. I due principali candidati alla vittoria vivono una giornata da incubo, con Primoz Roglic ritirato e con Juan Ayuso che va in crisi e abbandona ogni sogno di conquistare la maglia rosa. Un simbolo del primato che è ancora indosso a Isaac del Toro, ma il messicano della UAE ha avuto il primo vero cedimento, con Simon Yates e soprattutto Richard Carapaz che hanno accorciato ulteriormente su di lui.

Dopo il giorno di riposo c’era davvero grandissima attesa per la tappa odierna ed è stato spettacolo fino al traguardo di San Valentino. Nel giorno dell’apoteosi azzurra con la doppietta Astana firmata da Christian Scaroni e Lorenzo Fortunato, ci ha pensato anche Giulio Pellizzari a provare a dare uno scossone al Giro, con un’azione formidabile sull’ultima salita. Libero dal compito di aiutare Primoz Roglic, il giovane italiano della Red Bull bora-hansgrohe ha incantato e soprattutto è piombato prepotentemente in Top-10 e può ulteriormente sognare.

Insieme a lui un altro grande protagonista è stato Richard Carapaz, che ha attaccato la Maglia Rosa, mettendolo in grande difficolta. L’esperto capitano della EF Education – EasyPost si trova ora in terza posizione a soli 31 secondi da Del Toro, mentre davanti a lui c’è Simon Yates, che ha ulteriormente rosicchiato sul messicano, portandosi ad appena 21 secondi. Una classifica apertissima e che vede anche il canadese Derek Gee con la possibilità di andarsi a giocare qualcosa di importante, visto che il suo distacco è solo di un minuto e mezzo dalla vetta.

Domani sarà una tappa particolare, visto che il gruppo dovrà affrontare il Passo del Tonale ed il Mortirolo, entrambi comunque dai versanti meno impegnativi, ma soprattutto il traguardo sarà molto lontano. Infatti dopo lo scollinamento sul Mortirolo, mancheranno ben cinquanta chilometri al traguardo di Bormio.

Una tappa probabilmente perfetta per la fuga, ma attenzione anche agli uomini di classifica, perchè le sorprese potrebbero non mancare. Le fatiche di oggi si faranno sentire e finire in crisi è davvero un attimo ed a quel punto significherebbe perdere totalmente il Giro. Ci potrebbero anche essere possibili alleanze per provare a mettere in difficoltà ulteriormente una UAE che oggi si è completamente disintegrata. Carapaz, Yates, Gee, lo stesso Pellizzari e anche Damiano Caruso (visto che Antonio Tiberi è in grande difficoltà) potrebbero davvero far saltare il banco.