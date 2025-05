Giro d’Italia 2025, Antonio Tiberi: “Sono riuscito a gestire gli scatti, bene così”

Antonio Tiberi ha terminato in sesta posizione la tappa numero sette valida per il Giro d’Italia 2025, frazione di 168 km con partenza a Castel di Sangro ed arrivo a Tagliacozzo. Una buona prestazione per il corridore in forza al team Bahrain Victorious, abile a gravitare nel gruppo di testa giocandosi le sue chance insieme agi altri competitors principali.

In virtù del risultato odierno l’italiano è salito al quarto posto nella classifica generale con uno scarto di 0:27 su Primoz Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe), leader con 20 24:32:30 davanti al vincitore di tappa Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG), secondo a +0:04, oltre che ed Isaac Del Toro (UAE Team Emirates), terzo a +0:09. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Frosinone ha commentato quanto fatto.

“E’ andata bene – ha detto Tiberi ai microfoni del GR1 RAI – considerando che si trattava del primo arrivo in salita è stato parecchio esplosivo e con tanti scatti. Sono contento perché sono proprio gli statti quello che soffro di più. Sono riuscito però a reagire bene. Sono arrivato all’arrivo con quattro secondi, quindi direi molto bene”.

Ricordiamo che domani, sabato 17 maggio, si svolgerà l’ottava tappa della Corsa Rosa, con partenza da Giulianova ed arrivo a Castelraimondo