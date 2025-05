Giro d’Italia 2025: Antonio Tiberi e Giulio Ciccone in piena lotta per il podio

A livello parziale non sono arrivate gioie in casa azzurra nelle prime nove tappe del Giro d’Italia. Ci è andato vicinissimo Edoardo Zambanini, battuto da Mads Pedersen a Matera, ma per ora non ci sono stati successi per il Bel Paese. L’unica soddisfazione è giunta da Diego Ulissi, che ha vestito per un giorno la Maglia Rosa.

Nel frattempo però l’Italia può essere felice in chiave classifica generale. Arrivati al secondo giorno di riposo, pronti ad approcciare la seconda settimana, troviamo infatti due azzurri tra i primi cinque, entrambi in piena lotta per il podio finale, un obiettivo che sarebbe veramente eccellente.

In terza posizione parziale c’è Antonio Tiberi, la carta più importante da giocare in queste tre settimane, sin dalla vigilia. Il laziale della Bahrain-Victorious ha già annunciato di puntare alla top-3 e per ora si sta comportando alla grande, ben supportato anche dalla squadra. Sempre attento, davanti, sembra avere un’ottima condizione. Lo attendiamo sulle grandi montagne.

In salita vola Giulio Ciccone. L’abruzzese aveva annunciato di non voler far classifica, ma con una condizione simile sarebbe stato sprecato non provarci neanche. L’uomo della Lidl-Trek è al momento quinto, non distante dai rivali: l’obiettivo è una vittoria di tappa, ma può arrivare benissimo provando anche a battagliare per la graduatoria finale.