Ginnastica ritmica, Viareggio vince lo scudetto con Varfolomeev! Fabriano abdica dopo 8 tricolori con Raffaeli

La Raffaello Motto di Viareggio si è laureata Campionessa d’Italia di ginnastica ritmica, strappando lo scudetto dai body di Fabriano. Le marchigiane hanno abdicato dopo aver conquistato gli ultimi otto tricolori, mentre le toscane festeggiano il primo titolo della propria storia salendo sul gradino più alto del podio al Pala Gianni Asti di Torino, dove è andata in scena la Final Six della Serie A.

La Motto Viareggio si è imposto con 10 punti speciali contro i 9 di Fabriano: la tedesca Darja Varfolomeev, Campionessa Olimpica di Parigi 2024, ha fatto la differenza alle clavette (30.767) ed è stata ben spalleggiata da Martina Bonuccelli (25.767 al cerchio), Ester Lena (24.333 alla palla) e Bianca Vignozzi (25.933 al nastro). A Fabriano non è bastata la stella Sofia Raffaeli: il bronzo dei Giochi, reduce dalle vittorie nella tappa di Coppa del Mondo a Baku e in European Cup, è stata impeccabile alla palla (29.133) e al nastro (28.933), Anna Piergentili ha fatto il suo alle clavette (25.517), Alina Vasilenko ha ottenuto 25.417 al cerchio.

Terzo posto per la San Giorgio ’79 di Desio (5 punti speciali per Gaia Pozzi, Sasha Mukhina, Sofia Maria Aciobanitei). Fabriano aveva battuto l’Udinese in semifinale (11 a 9, grande dunque tra Sofia Raffaeli e Tara Dragas alle clavette visto dalla marchigiana per 27.833 a 26.233), Desio aveva regolato l’Armonia d’Abruzzo di Chieti (11 a 9) mentre Viareggio aveva prevalso sulla Forza e Coraggio Milano (11 a 9).