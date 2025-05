Ginnastica ritmica, sfida totale per lo scudetto: Raffaeli sfida Varfolomeev e Dragas, Fabriano per la nona sinfonia

Sabato 17 maggio andrà in scena la Final Six che incoronerà le nuove Campionesse d’Italia per quanto riguarda la ginnastica ritmica. Il massimo campionato a squadre giunge al termine con l’atto conclusivo che assegnerà lo scudetto al Pala Gianni Asti di Torino: all’evento parteciperanno sei squadre, sono previsti degli scontri diretti di semifinale e le tre vincitrici si qualificheranno alla finale che metterà in palio il tricolore.

Riflettori puntati sul rovente testa a testa tra la Ginnastica Fabriano e l’Udinese: da una parte il sodalizio guidato da Sofia Raffaeli, reduce da una vittoria nel concorso generale individuale di Coppa del Mondo (nel weekend di Pasqua a Baku) e dal trionfo in European Cup, e dall’altra la formazione di Tara Dragas, fresca del primo podio in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante (terza al nastro nell’uscita di Baku).

Le Campionesse d’Italia guidate dalla fuoriclasse marchigiana andranno a caccia del nono scudetto consecutivo: dal 2017 sono imbattute e in caso di trionfo eguaglierebbero il filotto firmato dall’Aurora Fano tra il 1998 e il 2006. Chi avrà la meglio nello scontro diretto andrà verosimilmente a incrociare la Raffaello Motto di Viareggio: il sodalizio toscano, trascinato dalla tedesca Darja Varfolomeev (Campionessa Olimpica di Parigi 2024), partirà con i favori del pronostico contro la Forza e Coraggio di Milano.

Il terzo incomodo uscirà dalla semifinale che vedrà opposte l’Armonia d’Abruzzo di Chieti e la San Giorgio ’79 di Desio, l’ultima vincitrice dello scudetto prima del dominio di Fabriano. L’evento sarà impreziosito dalla presenza delle Farfalle, che non saranno in gara ma riceveranno gli applausi del pubblico alla prima uscita pubblica con la nuova allenatrice Mariela Pashalieva.