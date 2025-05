Gigante-Tsitsipas, Roland Garros 2025: orario, programma, tv, streaming

Matteo Gigante sogna la grande impresa in vista della sfida a Stefanos Tsitsipas con in palio un posto al terzo turno del Roland Garros 2025. Il tennista azzurro, dopo aver superato le qualificazioni ed il primo atto del tabellone principale, non vuole fermarsi e spera di mettere in difficoltà anche un ex numero 3 al mondo che fu capace di sfiorare il titolo proprio a Parigi nel 2021.

I due non si sono mai incrociati nel Tour, quindi Gigante dovrà provare a sorprendere almeno all’inizio il campione greco utilizzando al meglio il suo dritto mancino nella diagonale sinistra per stimolare il colpo meno sicuro dell’avversario, il rovescio. Il 23enne romano è nettamente sfavorito sulla carta e non ha nulla da perdere, quindi avrà la possibilità di giocare senza pressione consapevole di aver già effettuato un ottimo torneo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Gigante-Tsitsipas, incontro valido come secondo turno del Roland Garros. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 o Eurosport 2; in diretta streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GIGANTE-TSITSIPAS ROLAND GARROS 2025

Mercoledì 28 maggio

Court Simonne Mathieu – Inizio alle ore 11.00

L. Musetti vs D. Galan

A seguire

E. Svitolina vs A. Bondar

A seguire

Matteo Gigante vs S. Tsitsipas

PROGRAMMA GIGANTE-TSITSIPAS ROLAND GARROS 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 o Eurosport 2.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.