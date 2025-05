Gigante-Mensik oggi, ATP Roma 2025: orario esatto, programma, tv, streaming

Non solo il tanto atteso ritorno in campo di Jannik Sinner, ma la giornata degli Internazionali d’Italia vede protagonisti molti tennisti azzurri e tra questi anche Matteo Gigante, chiamato ad una sfida di secondo turno davvero super affascinante contro il ceco Jakub Mensik, vincitore del Masters 1000 di Miami.

LA DIRETTA LIVE DI GIGANTE-MENSIK (3° MATCH DALLE 11.00)

Il tennista romano sogna la grande impresa a casa sua dopo che all’esordio aveva battuto il francese Arthur Rinderknech con un duplice 7-6. Il numero 164 del mondo, che ha ricevuto una wild card dagli organizzatori, non ha davvero nulla da perdere contro un avversario di una caratura decisamente superiore.

Mensik è sicuramente uno dei giovani più forti del circuito e questa sembra essere la stagione della definitiva consacrazione, soprattutto dopo il successo a Miami. Il numero 21 del mondo è ancora da testare sulla terra rossa, soprattutto quella romana, ma è comunque reduce dai quarti a Madrid.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida Matteo Gigante-Jakub Mensik, valevole per il secondo turno degli Internazionali d'Italia 2025. L'incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis o Sky Sport Max; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, Now TV. Non perdetevi la diretta testuale di OA Sport

CALENDARIO GIGANTE-MENSIK ATP ROMA 2025

Sabato 10 Maggio

Grand Stand Arena

In precedenza

Keys-Stearns (dalle 11.00)

Fritz-Giron

PROGRAMMA GIGANTE-MENSIK: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta Live testuale: OA Sport