Franco Pellizotti su Tiberi: “Un insegnamento per il futuro, proveremo a fare qualcosa”

Antonio Tiberi è stato il primo a cadere nella maxi scivolata a 23 km dal traguardo della quattordicesima tappa del Giro d’Italia ed è giunto al traguardo con un ritardo di 1’44” dal messicano Isaac Del Toro. Il capitano della Bahrain-Victorious, che ha lamentato dolori a caviglie e polso, è così scivolato dal terzo all’ottavo posto in classifica generale con un distacco di 3’02” dalla maglia rosa e ora si è complicata la sua rincorsa al podio della Corsa Rosa.

Franco Pellizotti, direttore sportivo della Bahrain Victorious, ha fatto un punto della situazione ai microfoni della Rai: “Non ci sono mai tappe banali al Giro d’Italia, bisogna sempre stare attenti e mai rilassarsi e oggi è un esempio. Abbiamo cercato di fermare il prima possibile chi avevamo avanti a parte Damiano Caruso per cercare di limitare i danni. Purtroppo queste cose accadono, non ci voleva ma andiamo avanti“.

L’ex ciclista ha poi proseguito: “Giulio Ciccone ha preso una bella botta e ha preso tanti minuti e potrà rifarsi nelle tappe vivendo alla giornata, noi siamo ancora lì: abbiamo preso un bel distacco in ottica podio, cercheremo di fare qualcosa e il Giro è ancora lungo. 1’45” sulle salite non è facile da guadagnare e vedremo giorno dopo giorno. Questo è un insegnamento per il futuro: non bisogna mai perdere la concentrazione“.