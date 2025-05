Franco Pellizotti: “C’era tensione in ammiraglia. Terza settimana con distacchi non grandissimi…”

Antonio Tiberi ha faticato nella prima parte della quindicesima tappa del Giro d’Italia e ha accusato un ritardo di 1’30” dal gruppo principale, ma grazie all’encomiabile lavoro dei propri compagni di squadra è riuscito a rientrare. Il capitano della Bahrain-Victorious ha provato a lasciarsi alle spalle la caduta di ieri e in salita è parso in crescendo di condizioni, riuscendo tra l’altro a recuperare una posizione e a portarsi al settimo posto.

Franco Pellizotti, direttore sportivo della Bahrain Victorious, ha fatto un punto della situazione ai microfoni della Rai: “All’inizio c’era tensione in ammiraglia, i ragazzi sono stati bravissimi. Bilbao è entrato nella fuga buona, poi nel finale non si giocava la vittoria e lo abbiamo usato per mettere più distacco nei confronti di Roglic”.

L’ex corridore ha poi proseguito, proiettandosi verso la terza settimana della Corsa Rosa, infarcita di grandi salite che stravolgeranno la graduatoria: “Fino a oggi è stato un Giro molto duro, altimetricamente non era così difficile ma tutte le tappe sono state affrontate pancia a terra e la fatica è tanta. Ci aspetta una settimana difficile con distacchi non grandissimi“.