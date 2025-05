Francesco Maestrelli porta a casa il Challenger di Francavilla in finale su Vacherot

Francesco Maestrelli è il nuovo campione del Challenger di Francavilla al Mare. Il classe 2002 di Pisa è riuscito a imporsi in finale sul monegasco Valentin Vacherot con il punteggio di 6-4 6-4 al termine di una settimana nella quale ha sconfitto un interessante novero di giocatori tanto per notorietà quanto per forza e potenziale di ritorno.

Al primo turno, Maestrelli si è trovato di fronte il francese Corentin Denolly, sconfiggendolo con un doppio 7-5. Il primo nome noto trovato è stato quello di Radu Albot, moldavo classe 1989 con un passato da numero 39 del mondo: 2-6 6-3 6-2 il punteggio finale.

Poi, ai quarti, è stata la volta di Benoit Paire, il genio e sregolatezza di Francia per lungo tempo: particolare anche il punteggio, 1-6 6-0 6-1. E particolare anche quanto accaduto in semifinale con lo svizzero Dominic Stricker, che si è ritirato quando il punteggio era di 3-6 7-6(7) e Maestrelli aveva dovuto salvare due match point consecutivi nel tie-break.

Si tratta del secondo successo italiano stagionale a livello Challenger, dopo quello di Matteo Gigante al TC Garden di Roma. Al momento questa vittoria permette a Maestrelli di issarsi al numero 236 del ranking ATP, con un balzo di 67 posizioni, ma è evidente che con i tornei della settimana in arrivo le cose potrebbero cambiare. Ora giocherà, con special exempt, a Tunisi.