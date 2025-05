Francesco Bagnaia parla chiaro: “Ho fatto un piccolo passo in avanti, ma non ho feeling con l’avantreno”

Cambia la pista, ma il problema è sempre lo stesso. Francesco Bagnaia è riuscito a entrare in Q2, realizzando il settimo tempo delle pre-qualifiche del GP di Gran Bretagna, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Il solito venerdì di Pecco, facendo fatica a frenare e non avendo dall’avantreno le sensazioni che vorrebbe per portare al limite la sua GP25.

“Piccolo step in avanti l’ho fatto verso la fine delle pre-qualiiche qui a Silverstone. Tuttavia, continuo a guidare col feeling sul davanti che non c’è. Muove e chiude tanto in maniera imprevedibile con le gomme medie. Con l’uso della soft invece va un po’ meglio. È strano. Proveremo a capire cosa fare, guardando anche i dati di Alex (Marquez, ndr.) che con la moto dell’anno scorso è andato veramente forte“, ha dichiarato Bagnaia ai microfoni di Sky Sport.

Pecco ha sottolineato le differenze che ci sono col compagno di squadra, Marc Marquez, oggi quarto e caduto nel corso del turno: “Marc è capace di sfruttare qualsiasi cosa, ma oggi però si è steso perché la moto è imprevedibile. Io sto faticando, sto provando varie soluzioni che non mi aiutano. Non si può più insistere coi freni come l’anno scorso, bisogna lasciarla andare un po’ di più col rischio che si chiuda“, ha spiegato Pecco.

Un’analisi lucida e amara del piemontese: “So perfettamente su cosa dobbiamo concentrarci e perché le cose non hanno mai funzionato. Continuiamo a lavorare, ma in generale non capiamo perché la moto di quest’anno, pur simile a quella del 2024, ha un comportamento molto diverso“.