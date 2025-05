FOSSA SUPERATA! Jasmine Paolini rischia grosso, ma da campionessa rimonta Yuan e avanza al Roland Garros

Jasmine Paolini fa spaventare praticamente tutta l’Italia tennistica nelle vicinanze della sera del Court Suzanne Lenglen. La numero 4 del mondo batte per 6-1 4-6 6-3 la cinese Yue Yuan all’esordio nel Roland Garros 2025, ma nel corso del terzo set si trova anche sotto di un break prima di lanciare un’autentica volata finale. Dopo quest’ora e 38 minuti non banale, il prossimo capitolo sarà comunque australiano, a scelta tra Ajla Tomljanovic e Maya Joint, in campo domani (e il secondo turno si giocherà mercoledì).

Pronti via, e Yuan viene immediatamente messa in crisi dalle variazioni proposte da Paolini. Risultato: break a 30, che viene replicato pochi minuti dopo anche con la perla di un gran dritto in corsa sul 30-30 che si stampa sulla riga. In un quarto d’ora è 5-0 per Jasmine, per evidente superiorità di gioco sul rosso. L’azzurra perde la battuta proprio qui, ma è soltanto un attimo di distrazione: in 23′ arriva il 6-1.

Con la cinese che soprattutto di rovescio (più che col dritto, molto meno sicuro) riesce a entrare nel match, c’è un piccolo momento problematico per Paolini, con qualche errore, un doppio fallo, un rovescio lungo e il break subito: 1-2. Come ritrova il dritto, arriva anche il controbreak della toscana, ma i problemi non sono ancora risolti: 0-40, recupera, ma alla quinta chance Yuan risale sul 2-3. Il problema, per la numero 4 del mondo, è che le certeze di Yuan aumentano, e di riavvicinarsi nel punteggio non se ne parla più. Risultato: 4-6 per la cinese, si va al terzo.

Ed è un inizio di terzo a fortissimo rischio: errori vari, 0-40. Yuan, sul più bello per lei, commette tre gravi gratuiti, due in lunghezza e uno in larghezza, poi Paolini trova la riga a seguire il servizio per un importante 1-0. Jasmine ritrova il rovescio, e lo fa nel momento ideale per trovare il break a zero, ma si ritrova di nuovo 0-40. Stavolta niente rimonta: scende malamente a rete e perde il suo vantaggio. Bei punti ed errori incomprensibili si alternano, ma il peggio è che i servizi persi di fila diventano due: risposta vincente di rovescio di Yuan e 2-3. Sul 30-30 del sesto game Yuan chiama una palla larga quando è a metà riga: palla del controbreak, risposta di rovescio incrociato vincente di Jasmine e 3-3. Di fatto, però, il match è come se fosse finito su quel momento: tutti gli ultimi 15 punti sono della numero 1 azzurra, che tra grandi rovesci a segno e l’avversaria che non riesce più a trovare il campo o a capire cosa fare riesce ad approdare al secondo turno.

In qualche modo il rapporto 28-23 che Paolini ha in fatto di vincenti ed errori gratuiti, contro il 23-39 di Yuan, riesce ad avere un corrispettivo nella vittoria, al pari di un 78%-69% con le prime in campo e soprattutto di un 61%-47% di punti vinti con la prima. All’atto pratico, una sera (che poi è una condizione che a Jasmine nemmeno è del tutto gradita) che fortunatamente finisce col sorriso.