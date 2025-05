Football americano, nella week13 della IFL i Dolphins Ancona ed i Guelfi Firenzi blindano i primi posti

Va in archivio anche la week 13 della IFL – Italian Football League 2025, penultimo turno della regular season. La post-season è ormai dietro l’angolo e le squadre sono a caccia della migliore posizione. Successo fondamentale per i Dolphins Ancona nel Gruppo A. I marchigiani passano in casa dei Panthers Parma e con 8-1 vanno in vetta alla classifica.

RISULTATI WEEK 13

WARRIORS Bologna LIONS Bergamo 17-mag 20-14 GIAGUARI Torino PIRATES Albisola 18-mag 30-0 AQUILE Ferrara MARINES Lazio 18-mag 14-12 PANTHERS Parma DOLPHINS Ancona 18-mag 17-33

CLASSIFICHE IFL 2025