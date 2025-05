Flavio Cobolli vola nel ranking ATP! Che impennata con la vittoria ad Amburgo: la nuova classifica

Flavio Cobolli ha vinto il torneo ATP 500 di Amburgo, sconfiggendo il russo Andrey Rublev nella spettacolare finale andata in scena sulla terra rossa della località tedesca. Il tennista italiano si è imposto contro il numero 17 del mondo con il punteggio di 6-2, 6-4 e ha così potuto alzare al cielo il primo trofeo di questa importanza, lasciandosi alle spalle i momenti complicati di una stagione in cui non era ancora riuscito a esprimere al meglio il proprio potenziale.

Il 23enne si è reso protagonista di una meravigliosa cavalcata sul mattone tritato teutonico, infilando cinque pregevoli affermazioni consecutive e lanciandosi così con grande ottimismo verso il Roland Garros, secondo Slam della stagione che incomincerà domenica 25 maggio sulla terra rossa di Parigi. Il laziale ha scalato in maniera perentoria il ranking ATP, migliorando di ben nove posizioni la propria graduatoria in campo internazionale.

Il nostro portacolori aveva incominciato la settimana al 35mo posto con 1.480 punti all’attivo, ma grazie al trionfo in quel di Amburgo è risalito di ben nove piazze ed è così diventato il numero 26 del mondo con 1.920 punti. Flavio Cobolli è ora il numero 3 d’Italia alle spalle di Jannik Sinner (numero 1 del mondo) e Lorenzo Musetti (sarà numero 7 da lunedì 26 maggio) dopo aver scavalcato Matteo Berrettini (30mo), ma non sarà testa di serie al Roland Garros perché in occasione del sorteggio andato in scena giovedì non era nelle prime due posizioni del ranking ATP.

Si tratta del suo best ranking (era stato massimo 30mo nel recente passato) e si è portato in scia al russo Karen Khachanov (1.960) e all’australiano Alexei Popyrin (1.950), mentre per la top-20 bisogna guardare ai 2.270 punti del greco Stefanos Tsitsipas.