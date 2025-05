Flavio Cobolli ritrova il sorriso ad Amburgo. Batte Davidovich Fokina ed è ai quarti

Flavio Cobolli si ritrova sulla terra rossa dell’ATP 500 di Amburgo e si qualifica per i quarti di finale. Il romano ha superato lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 26 del mondo e quinta testa di serie, in due set con il punteggio di 6-4 7-5 dopo un’ora e quarantasette minuti di gioco. Un successo sofferto e di carattere quello dell’azzurro, bravissimo a rimontare due break di svantaggio nel secondo parziale, sfruttando le incertezze dell’avversario e vincendo cinque game consecutivamente. Sarà ancora uno spagnolo il prossimo avversario di Cobolli, visto che affronterà il veterano Roberto Bautista Agut, che ha sconfitto nettamente l’americano Frances Tiafoe, numero due del seeding, con un perentorio 6-2 6-3.

Una partita condizionata anche un po’ dal vento. Sono tantissimi gli errori non forzati di Davidovich Fokina, ben 41, mentre Cobolli ne ha commessi 31. Lo spagnolo ha concesso anche quattordici palle break all’azzurro, chiudendo il suo match con quattordici vincenti, due in più di quelli del romano.

Cobolli ha subito due palle break in suo favore, ma Davidovich Fokina riesce a salvarsi. Poi è lo spagnolo a trovare il break per primo nel terzo gioco, sfruttando l’errore di dritto dell’azzurro. Cobolli, però, reagisce prontamente e trova l’immediato controbreak con un ottimo dritto che vale il 2-2. Il romano strappa ancora il servizio all’avversario nel sesto game, ma in quello successivo Davidovich Fokina ottiene il controbreak che lo porta poi a pareggiare sul 4-4. Cobolli annulla due delicatissime palle break nel nono gioco con due ottime prime. Davidovich Fokina risente dell’occasione persa e gioca un pessimo decimo game, con Cobolli che toglie la battuta a zero allo spagnolo e si prende il primo set per 6-4.

Si mette quasi subito in salita il secondo set per Cobolli, che perde il servizio nel terzo gioco. L’azzurro sembra crollare nel settimo gioco, quando Davidovich Fokina riesce a trovare un altro break dopo l’errore di rovescio dell’avversario. Avanti 5-2, però, lo spagnolo, come spesso gli è capitato in carriera, si ferma sul più bello e non riesce a chiudere. Cobolli recupera uno dei due break di svantaggio nell’ottavo gioco, poi annulla un set point nel nono game ed in quello successivo il romano sfrutta un altro errore di Davidovich Fokina e pareggia clamorosamente sul 5-5. Nel dodicesimo game Cobolli si porta sul 15-40, con Davidovich Fokina che rimonta, ma l’azzurro si procura un terzo match point e questa volta con un gran dritto riesce a chiudere sul 7-5, staccando il biglietto per i quarti di finale.