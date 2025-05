Flavio Cobolli: “Giocare con Cilic è sempre complicato. Fattore derby nel prossimo turno”

Tutto facile per Flavio Cobolli nel primo turno del Roland Garros. L’esordio nello Slam transalpino su terra rossa vede la vittoria dell’azzurro in tre set con il risultato di 6-2 6-1 6-3 sull’ex campione degli US Open Marin Cilic.

Pensando alla partita: “Giocare con Cilic comunque è una prova complicata, sia per la sua storia, che per il giocatore che è anche ora. Sicuramente non era una partita scontata. Venivo da una settimana molto faticosa. Dovevo essere al 100% per riuscire a rendere al meglio e fortunatamente ho lavorato al meglio in questi giorni per esserlo. Mi sono subito trovato bene in campo, ci ho messo un pochino per calibrare il tutto, però sono molto contento di come ho gestito questo match. Siamo al Roland Garros è abbastanza facile trovare la concentrazione, è un torneo che ti spinge a dare il massimo”.

Andando a guardare la classifica: “Ovviamente chi dice che non la guarda mente. Noi tutti guardiamo la classifica, non è la prima cosa dopo essere usciti dal campo, ma è una cosa a cui stiamo attenti. Non mi mette pressione, lo faccio solo per divertimento e stimolo”.

Gran stato di forma con la vittoria ad Amburgo dopo qualche periodo difficile: “Mi aspetto di continuare su questa strada, con questo tipo di atteggiamento che sono riuscito a ritrovare dopo un periodo brutto. Voglio continuare su questo status, ancor di più rispetto al risultato. Mi ero scocciato di perdere, mi piace trovare l’escamotage per uscire dai momenti bui di un match, così come dai momenti bui della vita. Sono bravo a tirarmi fuori dalle difficoltà”.

Sull’avversario, che sarà Matteo Arnaldi: “Ci sarà anche il fattore derby”.