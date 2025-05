Finisce l’era di Sara Errani in singolare: la campionessa olimpica saluta Parigi e si dedicherà solo al doppio

Sara Errani vanta una carriera sontuosa in singolare, culminata con la finale giocata al Roland Garros nel 2012, anno in cui raggiunse anche la semifinale agli US Open e i quarti agli Australian Open. La tennista italiana riuscì a issarsi fino al quinto posto nel ranking WTA e in doppio ha vinto cinque tornei dello Slam: Roland Garros e US Open nel 2012, Australian Open nel 2013 e nel 2014, Wimbledon nel 2014.

La 38enne si è poi regalata una seconda carriera e si è laureata Campionessa Olimpico a Parigi 2024 nel doppio, in coppia con Jasmine Paolini. Insieme alla toscana ha conquistato gli Internazionali d’Italia in due occasioni nel giro di dodici mesi. Le primavere avanzano, ma l’azzurra continua a regalare meraviglie in questa specialità, mentre in singolare fa inevitabilmente fatica e potrebbe essere prossima all’addio.

La sua ultima partita in singolare potrebbe essere andata in scena oggi pomeriggio, tra l’altro sull’amata terra rossa di Parigi. Al secondo turno delle qualificazioni l’azzurra ha perso la tedesca Anna-Lena Friedsam con il punteggio di 1-6, 6-0, 7-6(7) dopo che due giorni fa aveva regolato l’altra tedesca Jule Niemeier per 0-6, 7-6(4), 6-2. Ne aveva parlato agli Internazionali d’Italia, dove ha vinto il doppio insieme a Jasmine Paolini: “In singolare forse giocherò l’ultima partita a Parigi, ma di sicuro è l’ultimo anno. In doppio vorrei continuare, spero il fisico rimanga solido”.

Nei fatti oggi si è conclusa un’era, salvo improbabili ripensamenti, e Sara Errani si dedicherà soltanto in doppio insieme alla numero 4 del mondo in singolare. Attualmente occupa il 176mo posto della graduatoria e ha perso contro la numero 285, subendo la rimonta da parte della teutonica e non riuscendo a sfruttare un match-point sul 5-4 del terzo set.