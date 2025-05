Federico Cinà sconfitto in finale in Georgia. Ma che salto nel ranking ATP!

Inattesa sconfitta per Federico Cinà nella finale della Mziuri Cup 2025 di tennis, torneo di categoria Challenger 50 (il livello più basso del circuito cadetto del tennis mondiale) andato in scena sul cemento outdoor di Tbilisi, in Georgia: l’azzurro si è arreso nell’ultimo atto al padrone di casa, il georgiano Saba Purtseladze, che si è imposto per 7-6 (5) 6-4 in un’ora e 34 minuti di gioco.

Nel primo set Cinà manca tre palle break nel quarto gioco, l’equilibrio non si spezza e si va al tiebreak: l’azzurro parte male e finisce sotto 1-4, impatta sul 4-4, ma poi concede due set point sul 4-6. Cinà recupera il minibreak di ritardo e serve sul 5-6, ma Purtseladze chiude i conti sul 7-5 in 53 minuti.

Nella seconda frazione i ruoli si invertono: Cinà deve annullare una palla break sul 30-40 nel secondo game ed altre due consecutive nel quarto gioco dal 15-40. L’azzurro è nuovamente in difficoltà quando serve per restare nel set sul 4-5, va ancora sotto 15-40 e questa volta Purtseladze sfrutta il primo match point per chiudere sul 6-4 in 41′.

Nonostante la sconfitta, Federico Cinà può festeggiare il proprio best ranking: l’azzurro, grazie ai 25 punti guadagnati con la finale raggiunta sale da 160 a quota 185, guadagnando virtualmente 33 posizioni in classifica, risalendo così dal 323° posto alla 290ma piazza.