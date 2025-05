Federica Brignone agli Internazionali d’Italia: “Mi ispira la forza di Jannik Sinner”

Federica Brignone si sta dando da fare nel suo percorso riabilitativo dopo il pauroso incidente nel corso dei campionati italiani di sci alpino in Val di Fassa. Il bruttissimo infortunio alla gamba sinistra è stato affrontato col solito piglio coraggioso e combattivo dalla campionessa di La Salle che, dopo aver concluso un’annata straordinaria tra Coppa del Mondo e Mondiali, si trova a dover affrontare una nuova prova.

La fuoriclasse valdostana, però, non vuol piangersi addosso ed ecco che si è potuta godere una giornata agli Internazionali d’Italia di tennis, al Foro Italico di Roma. L’azzurra, nelle vesti di appassionata e tifosa, ha assistito alle partite ieri di Matteo Berrettini e di Jannik Sinner, con cui ha posato per alcune foto e scambiato alcune parole.

“In quel di Roma, agli Internazionali di Italia!! Visto che sport, al momento, non ne posso fare… almeno vado a vederlo!! Che figata! Grazie agli organizzatori degli Internazionali d’Italia e alla FITP per l’ospitalità! E forza ragazzi/e per le prossime partite!!“, il post su Instagram della nostra portacolori.

FOTO FEDERICA BRIGNONE AGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA

Raggiunta dalla stampa, Federica ha anche parlato del suo rapporto con Sinner, vista l’affinità tra loro per il passato da sciatore del n.1 del mondo: “Sono una sua tifosa da sempre, è un’ispirazione, ammiro la sua straordinaria forza mentale. Mi ha chiesto come sta procedendo con l’infortunio e mi ha fatto gli auguri. Io gli ho risposto che non immagino quanta pressione possa sentire dopo tre mesi di stop. Ma siccome avevo di fronte anche un ex sciatore, l’ho invitato a trascorrere una giornata con me sulla neve quando sarò guarita, sarebbe un grande onore“, le parole della sciatrice nostrana alla Gazzetta dello Sport.