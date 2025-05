Federica Brignone aggiorna sul recupero dall’infortunio: “Sono un esperimento. I tempi di recupero non sono segreti”

Federica Brignone, ospite nel paddock di Imola in occasione del Gran Premio dell’Emilia-Romagna 2025 di Formula Uno, ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Ansa sull’evoluzione del suo lungo processo riabilitativo dopo l’intervento chirurgico per la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra.

“Procede molto bene: sto facendo il possibile, cioè tutto quello che tutto quello che è nel mio potere. Mi sto affidando al J Medical e sono molto contenta. Con loro riesco a veramente a lavorare praticamente tutto il giorno, tutti i giorni e stiamo affrontando un percorso difficile. Il mio infortunio è qualcosa che non si è mai visto: sono un esperimento, quindi è difficile dettare dei tempi“, spiega la fuoriclasse valdostana.

Sui prossimi step da affrontare con all’orizzonte il difficile sogno olimpico di Milano-Cortina 2026: “Il primo piano è quello di tornare a camminare. Per un infortunio così particolare né i medici, né chi mi segue, né io sappiamo quanto avrò da lavorare, anche perché poi bisogna vedere, una volta che si inizia ad appoggiare seriamente la gamba e a metterci del peso sopra, come reagisce. Per ora ha sempre reagito bene e siamo oltre le aspettative, però è tutto un divenire e un vedere. Non è che vogliamo tener segreto i tempi di recupero, ma non lo sappiamo“.

“L’obiettivo è guarire bene per la mia vita e, comunque, anche per un’Olimpiade perché se non guarisci bene non puoi sciare. Lo sci è uno sport altamente difficile e devi avere un fisico che risponda veramente bene. La gamba la devi appoggiare e devi poter sopportare tante, tante pressioni e torsioni sulla gamba. Per cui se non guarisci bene, per me è impossibile sciare“, conclude la campionessa mondiale in carica di slalom gigante e vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo generale di sci alpino.