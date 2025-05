Fausto Desalu vince un gran 200: ottimo tempo controvento, miglior esordio in carriera

Fausto Desalu ha fatto il proprio debutto stagionale a livello individuale, dopo essersi distinto con la staffetta in occasione delle World Relays (il quartetto tricolore si è qualificato ai Mondiali), e ha offerto una prestazione degna di nota sui 200 metri a Bruxelles (Belgio). Il velocista lombardo ha vinto sul mezzo giro di pista con il tempo di 20.27, crono di rilievo considerando che il vento soffiava in faccia ad addirittura 1,4 m/s.

Il Campione Olimpico della 4×100 a Tokyo 2020 ha offerto il miglior esordio della propria carriera, fermandosi a un paio di decimi dal proprio personale di 20.08 siglato la scorsa estate (secondo italiano di sempre, soltanto alle spalle del mito Pietro Mennea). Lo stato di forma sembra davvero ottimale per il portacolori delle Fiamme Gialle nell’avvio di un’annata agonistica che culminerà con i Mondiali a Tokyo nel mese di settembre.

Fausto Desalu ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Sapevo di essere in condizione e a Guangzhou avevo già dimostrato di andare forte. Mi aspettavo un risultato di questo tipo e sono molto contento, anche se mi sono sentito un po’ contratto negli ultimi cinquanta metri, ma c’era da rompere il ghiaccio. Non avevo mai fatto un esordio del genere e tornerò in pista domenica prossima a Dresda, in Germania“.