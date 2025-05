F1, Zak Brown chiarisce: “Nessun ordine di scuderia tra Piastri e Norris”

McLaren egemone in questo Mondiale 2025 di F1. La scuderia di Woking sta monopolizzando la scena per effetto di una vettura in grado di essere veloce su ogni tipologia di circuito. Non è un caso, quindi, che i due piloti Oscar Piastri e Lando Norris siano in ballo per la conquista dell’iride.

Allo stato attuale delle cose, l’australiano ha messo in mostra la propria superiorità nei confronti del compagno di squadra, viste le sue quattro affermazioni. Sarà interessante capire, quindi, già dal prossimo appuntamento a Imola se Norris riuscirà in qualche modo cambiare la tendenza, recuperando nei confronti di Piastri.

Tuttavia, a tenere banco, è anche l’approccio della squadra nei confronti dei piloti e se ci saranno degli ordini di scuderia. A fare chiarezza è stato Zak Brown, CEO di McLaren Racing, che in un’intervista al Daily Mail ha così commentato la situazione: “Nuove Papaya Rules in arrivo? Lo scopriremo solo vivendo. Tra Lando e Oscar c’è un rispetto totale. È possibile che, a un certo punto, arrivino a scontrarsi, ma non sono preoccupato“, le sue parole.

“Non daremo ordini di scuderia, né designeremo un primo pilota, a meno che, diciamo, a cinque gare dal termine uno dei due non sia già matematicamente fuori dai giochi. Non credo che accadrà. Anzi, auspico che siano proprio loro a contendersi il titolo fino all’ultima gara. Spetterà alla pista decidere chi lo meriterà”, ha aggiunto Brown.