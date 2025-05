F1, Yuki Tsunoda inizierà dalla pit-lane la gara a Imola: RB21 distrutta dopo l’incidente pauroso di ieri

Inizierà alle ore 15.00 il GP dell’Emilia-Romagna di F1, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Dalla pole-position scatterà l’australiano Oscar Piastri, leader della classifica mondiale. Il pilota della McLaren ha saputo sfruttare le qualità della propria vettura, precedendo l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e il britannico George Russell (Mercedes). Distanti le Ferrari: 11° il monegasco Charles Leclerc e 12° Lewis Hamilton. In difficoltà anche Kimi Antonelli con l’altra Mercedes, visto il suo 13° crono.

Qualifiche nelle quali nel box della Red Bull si sono vissuti momenti anche di forte tensione. Il riferimento è al pauroso incidente del giapponese Yuki Tsunoda: il nipponico ha perso il controllo della sua RB21 alla variante “Villeneuve”, la vettura è volata sul cordolo e si è ribaltata ad altissima velocità, facendo venire i brividi a tutti e ricordando per certi versi quello che accadde in quel tragico fine-settimana del 1994 al brasiliano Rubens Barrichello.

VIDEO INCIDENTE TSUNODA

Per fortuna di Yuki nessuna conseguenza, mentre lo stesso non si può dire per la monoposto di Milton Keynes, letteralmente distrutta. Proprio per questa ragione, Tsunoda inizierà la sua gara dalla pit-lane, avendo cambiato diversi componenti della propria macchina.

Il team, infatti, ha dovuto installare una power unit completamente nuova, oltre a cambiare completamente il telaio e ad altri componenti fondamentali. Sarà quindi un GP particolare per la scuderia anglo-austriaca, con Verstappen che cercherà il colpo contro Piastri, mentre il giapponese dovrà rimontare dalle retrovie.