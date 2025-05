F1, Toto Wolff: “Weekend difficile a Imola, dobbiamo subito reagire a Montecarlo”

In assenza del team principal Toto Wolff (negli Stati Uniti per assistere alla laurea di suo figlio), la Mercedes ha vissuto a Imola il peggior weekend della sua stagione facendo tanta fatica soprattutto in gara con la gestione delle gomme e raccogliendo appena 6 punti per il Mondiale costruttori. George Russell, terzo in qualifica, è sprofondato al settimo posto mentre il padrone di casa emiliano Andrea Kimi Antonelli è stato costretto al ritiro per un problema all’acceleratore.

“Dopo un fine settimana complicato in Italia, abbiamo subito l’opportunità di reagire a Monaco. Ci impegneremo a fondo, con rapidità ed efficacia, per analizzare e comprendere le cause delle difficoltà incontrate a Imola. È fondamentale risolverle per evitare che si ripetano in futuro“, il commento di Wolff al termine del weekend romagnolo.

Ambizioni importanti per Mercedes a Montecarlo, considerando l’impatto delle qualifiche sull’esito del GP: “Sappiamo però che Monaco pone sfide molto diverse. Le qualifiche, lì, sono decisive, e quest’anno sono state uno dei nostri punti di forza. Questo è un segnale positivo, ma non conta nulla se non riusciamo a concretizzare il nostro potenziale in pista. Abbiamo visto quanto il livello sia alto il sabato, e a Monaco la pressione sarà ancora maggiore“.

Sulle prospettive delle W16 in vista del prossimo round monegasco, che presenterà una novità regolamentare rispetto al passato: “Dovremo essere impeccabili per poter ambire a un buon risultato domenica. Le due soste obbligatorie previste per il Gran Premio introdurranno un ulteriore elemento tattico. Siamo pronti ad affrontare la sfida e non vediamo l’ora di tornare in azione”.