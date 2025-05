F1, Toto Wolff sulla nuova direttiva tecnica: “Ferrari è stata la più conservativa sulle ali flessibili”

Il momento tanto atteso è ormai arrivato. Questo weekend al Montmelò entrerà finalmente in vigore la direttiva tecnica che renderà più severi i test statici sulla flessibilità delle ali anteriori, costringendo i team ad apportare delle modifiche che potrebbero cambiare almeno parzialmente i valori in campo. Vedremo dunque come evolveranno le gerarchie tra i top team a partire dal Gran Premio di Spagna 2025, nono round stagionale del Mondiale di Formula Uno.

“Torneremo in pista a Barcellona già in questo fine settimana, su un circuito che mette a dura prova la macchina con un mix di curve a bassa, media e alta velocità. Questo sarà utile per valutare i nostri aggiornamenti recenti e la nostra posizione rispetto ai rivali, mentre entriamo nel secondo terzo della stagione“, dichiara Toto Wolff alla vigilia del weekend catalano.

“Con 16 gare ancora da disputare, la strada da percorrere è ancora lunga. La squadra sta cercando di migliorare le prestazioni della macchina e l’aggiornamento sull’ala anteriore previsto per questo fine settimana ci offrirà ulteriori temi di discussione“, prosegue il team principal della Mercedes verso le prove libere del venerdì al Montmelò.

Su chi potrebbe essere meno penalizzato dalla TD018: “Secondo me da quanto abbiamo visto la Ferrari è stata quella più conservativa sulle ali flessibili. Non sono sicuro che ad ogni modo cambieranno i rapporti di forza in pista, comunque sarà una cosa da scoprire a Barcellona e che potrà essere un nuovo tema di dibattito“.