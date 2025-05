F1, Toto Wolff sostiene Lewis Hamilton: “In Cina ha fatto una magia, non può aver dimenticato come si guida…”

Avrebbe sperato di ottenere risultati ben diversi Lewis Hamilton, in questi primi appuntamenti del Mondiale 2025 di F1 con la Ferrari. Sfortunatamente, il feeling con la Rossa non c’è ancora e i problemi si stanno acuendo soprattutto per le criticità della vettura, molto difficile da mettere a punto e indietro rispetto alle principali concorrenti.

Una situazione non semplice nella quale Lewis è stato in grado di regalare qualcosa di speciale solo nelle Sprint Race: a Shanghai (Cina) si è imposto, autore di una gara magistrale; a Miami ha conquistato il terzo posto, leggendo perfettamente la situazione dal punto di vista meteorologico. Tuttavia, in un condizioni convenzionali, il pacchetto ferrarista si è rivelato scarsamente efficiente.

E così iniziano a esserci delle voci di un possibile ritiro di Hamilton a fine anno e del fallimento di questo connubio tra l’asso nativo di Stevenage e il Cavallino Rampante. Attualmente il sette-volte iridato è settimo con soli 41 punti in classifica generale.

A sostenere, da un certo punto di vista, il britannico è stato il suo ex Team Principal, Toto Wolff. Il manager austriaco, gestore della Mercedes, si è espresso in questi termini: “Abbiamo visto la magia che ha fatto nella Sprint Race in Cina“, le sue parole a racingnews365.com. “Ha completamente dominato quella gara. È impossibile fare una corsa di quel livello e poi perdere tutto improvvisamente nel week end successivo. Sono sicuro che sia ancora un grande pilota. Se riesce a far funzionare la macchina nel modo che preferisce, è ancora stellare. Non ho dubbi“.

Sulle difficoltà che sta incontrando, Wolff ha aggiunto: “Non ne sono stupito. È stato con noi per 12 anni, poi è andato in Ferrari, dove ha trovato un compagno che era già lì da molto tempo. E il suo compagno è chiaramente uno dei piloti migliori in circolazione. Vedendo lo scenario dall’esterno, e avendogli parlato, si trova in una situazione che tutti i piloti attraversano quando cambiano team“.