A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Spagna 2025: programma qualifiche, differita in chiaro

Sabato 31 maggio, il Gran Premio di Spagna di F1 manderà in scena la giornata dedicata principalmente alle qualifiche. La sessione deputata a determinare la griglia di partenza del GP domenicale, oltre a essere preceduta dal terzo turno di prove libere, avrà valenza cruciale anche in vista della gara. Perché il Montmelò è una pista dove se non ci si qualifica davanti, non si hanno speranze!

Si pensi che su 34 edizioni del GP di Spagna tenutesi nell’autodromo edificato alle porte di Barcellona, il vincitore è partito dalla pole position in ben 24 occasioni e dalla prima fila in altre 7. Tradotto, il 71% delle affermazioni è andato a chi è stato il più veloce sul giro secco e solo nel 9% dei casi non ha vinto qualcuno scattato dalla front row.

I tre capaci di imporsi partendo da più indietro portano i nomi di Michael Schumacher (1996, sotto un diluvio), Fernando Alonso (2013, con uno dei primi giri più clamorosi nella storia della F1) e Max Verstappen (2016, nella famosa gara dell’autoscontro fra le due Mercedes di Hamilton e Rosberg, che senza l’incidente avrebbero dominato). Detto questo, come seguire le qualifiche in TV?

Sabato 31 maggio

Ore 17:50 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.

TV IN CHIARO –Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà in differita le qualifiche di Spagna. Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta, così come non vi sarà modo di seguire gratuitamente la terza sessione di prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta gli odierni appuntamenti nell’autodromo iberico. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento del Montmelò potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà le qualifiche al medesimo orario in cui saranno trasmesse in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Spagna, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

Ore 12.30 – PROVE LIBERE 3 su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201)* e Sky Sport 4K (213)*

Ore 16.00 – QUALIFICHE su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201)* e Sky Sport 4K (213)*

* Salvo differenti scelte editoriali dell’azienda dovute a contemporaneità con altri eventi sportivi di rilievo.