F1, squillo Ferrari a Montecarlo: Leclerc il più veloce nelle FP1. Indietro Antonelli e Hamilton

Charles Leclerc vola tra le tortuose strade di casa e ottiene il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco 2025, ottavo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno e seconda tappa europea del campionato dopo Imola. Il beniamino locale si conferma dunque un grande specialista dell’atipico circuito cittadino di Montecarlo e tiene accesa la speranza dei tifosi Ferrari per un possibile weekend d’attacco.

Leclerc, vincitore dell’ultima edizione del GP monegasco, è stato l’unico a scendere sotto la barriera dell’1:12 fermando il cronometro in 1’11″964 al termine di una FP1 che era cominciata nel peggiore dei modi, con uno sfortunato incidente al Loews con Lance Stroll (provocato da una manovra inspiegabile del canadese) in cui ha danneggiato l’ala anteriore della sua SF-25 provocando la bandiera rossa.

Charles è stato poi in grado di tornare in pista e disputare senza altri inconvenienti il resto della sessione (al contrario di Stroll, che ha chiuso anzitempo la sua FP1 per i danni riportati dalla sua AMR25 dopo il contatto con la Ferrari), precedendo di 163 millesimi la Red Bull del solido olandese Max Verstappen e di tre decimi un gruppetto composto dalle McLaren e dalla Williams di un brillante Alex Albon (4° a 0.350).

Lando Norris si è inserito al terzo posto con un gap di 326 millesimi dalla testa, mentre leader del Mondiale Oscar Piastri non è andato oltre la quinta piazza a 0.378 firmando però il suo miglior giro con gomme medie. Avvio opaco per Mercedes con George Russell 6° a 0.518 ed il rookie azzurro Kimi Antonelli 11° a 0.801, mentre in casa Ferrari Lewis Hamilton non ha brillato attestandosi in nona posizione a 726 millesimi dal compagno di squadra.