F1, scatta il weekend del Montmelò. Tra direttiva tecnica ed aggiornamenti la curiosità sarà enorme

Nella giornata odierna si andrà ad aprire uno dei fine settimana di gara più importanti della storia recente della massima categoria del motorsport. Tra poche ore, infatti, prenderà il via il weekend del Gran Premio di Spagna, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025.

Per quale motivo stiamo dando così tanta importanza all’appuntamento catalano? Sul tracciato del Montmelò, posizionato ad una ventina di chilometri da Barcellona, andrà in scena una tappa che ci dirà molto, se non moltissimo, per l’intera stagione. Sin dalla prima sessione odierna, infatti, entrerà in vigore la tanto attesa direttiva tecnica che impedirà la flessione delle ali, il settore nel quale la McLaren sembra fare ulteriormente la differenza. Cambierà tutto? Cambierà solo qualcosa? Oppure lo status quo rimarrà tale e quale?

Lo inizieremo a scoprire, come detto, sin dalle prime due sessioni di prove libere in programma oggi. Si inizierà alle ore 13.30 con la FP1, mentre il secondo turno scatterà alle ore 17.00. Due ore di lavoro che, come detto, ci daranno un quadro più chiaro e definito sotto due punti di vista. In primo luogo per capire come reagiranno le vetture alla sopra citata direttiva tecnica, in secondo luogo per vedere cosa avranno portato in pista le varie scuderie a livello di aggiornamenti tecnici. Storicamente la pista del Montmelò è molto indicativa da quel punto di vista e ogni team porta parecchie novità per l’occasione.

La McLaren vuole proseguire nel suo dominio assoluto e, se la direttiva tecnica non rivoluzionerà tutto, è pronta per dettare legge anche sul tracciato catalano, che sembra disegnato appositamente per la MCL39. Alle loro spalle troveremo il solito Max Verstappen? Oppure le Ferrari riusciranno a fare un salto di qualità? Fino a qualche settimana fa si annunciava un corposo pacchetto di aggiornamenti per l’occasione. Frederic Vasseur, invece, ha preferito gettare acqua sul fuoco. Che SF-25 vedremo, quindi? La curiosità è enorme, tenendo bene a mente che, se anche la tappa spagnola non sortirà effetti, il rischio di dover già pensare al 2026 per il team del Cavallino Rampante sarà davvero dietro l’angolo.