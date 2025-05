F1, scatta il fine settimana di Montecarlo. Sarà McLaren contro Verstappen anche in casa di Leclerc?

Chi uscirà vittorioso dalla roulette di Montecarlo? Dato che i piloti sfrecceranno vicinissimi al celebre Casinò del Principato, la domanda è calzante. Come il paragone con il gioco d’azzardo e non solo per i guard-rail ed i muretti che saranno sfiorati ad alta velocità. Ovviamente stiamo parlando del fine settimana più glamour dell’anno che scatterà proprio nella giornata odierna: il Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025.

Sul tortuoso tracciato del Principato ci attende una tappa di capitale importanza per l’intera stagione. Siamo nel bel mezzo del trittico che, dopo essere stato aperto a Imola, si chiuderà nel prossimo weekend con l’appuntamento di Barcellona (che porterà con sé anche la tanto temuta direttiva tecnica contro le ali flessibili). La stagione entra sempre più nel vivo e la battaglia per il titolo si fa sempre più serrata con un Max Verstappen unico baluardo per opporsi allo strapotere delle due McLaren.

Dopo la gara romagnola il successo di “Super Max” ha portato l’olandese sempre più in scia del duo papaya. Al vertice della graduatoria rimane Oscar Piastri con 146 punti contro i 133 di Lando Norris, mentre il quattro-volte campione del mondo è terzo con 124. Alle loro spalle il vuoto. George Russell è quarto con 99 punti, quinto Charles Leclerc con 61 davanti a Lewis Hamilton sesto con 53. La gara monegasca ci darà una mano a capire come si svilupperà la classifica e la rincorsa verso il titolo. Dove la differenza la fa il pilota e superare non è facile, per il momento, è territorio del fuoriclasse della Red Bull, come dimostrato a Suzuka ed in riva al Santerno.

Nessuna pista però, è priva di sorpassi come Montecarlo. Proprio per questo motivo Max Verstappen parte alla pari della McLaren per la gara del Principato. Inutile girarci attorno, la lotta per la pole position sarà tra di loro, con tutti gli altri che, per il particolarissimo lay-out della pista, restano alla finestra. Per capire in maniera più chiara la situazione saremo molto attenti alle due sessioni di prove libere odierne. Si inizierà alle ore 13.30 con la FP1, mentre la FP2 scatterà alle ore 17.00. Tutto sembra portare alla consueta sfida tra “Super Max” e la “super” McLaren. Sarà così anche in casa di Charlesl Leclerc, vincitore nel 2024?