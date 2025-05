F1, risultati e classifica FP2 GP Emilia-Romagna 2025: Piastri in testa, Leclerc meglio di Hamilton

Oscar Piastri ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Emilia-Romagna, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Imola. Il pilota della McLaren ha stampato un perentorio 1:15.293 ed è riuscito a precedere per appena 25 millesimi il proprio compagno di squadra Lando Norris, mentre in terza piazza si è inserito Pierre Gasly, attardato di 0.276 al volante della Alpine.

La Ferrari ha mostrato discreti segnali sul passo, ma fatica sul giro secco: Charles Leclerc sesto a 0.475 alle spalle di Max Verstappen, Lewis Hamilton undicesimo a 0.650. Kimi Antonelli nelle retrovie con la Mercedes, diciottesimo a 1.113. Di seguito la classifica delle prove libere 2 del GP di Emilia-Romagna.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 2 GP EMILIA-ROMAGNA F1 2025

1 Oscar Piastri McLaren 1:15.293 5

2 Lando Norris McLaren +0.025 4

3 Pierre Gasly Alpine +0.276 6

4 George Russell Mercedes +0.400 4

5 Max Verstappen Red Bull Racing +0.442 4

6 Charles Leclerc Ferrari +0.475 5

7 Isack Hadjar Racing Bulls +0.499 6

8 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.534 4

9 Alexander Albon Williams +0.623 5

10 Carlos Sainz Williams +0.641 5

11 Lewis Hamilton Ferrari +0.650 4

12 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.716 6

13 Franco Colapinto Alpine +0.751 6

14 Fernando Alonso Aston Martin +0.927 5

15 Liam Lawson Racing Bulls +0.962 7

16 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.046 6

17 Lance Stroll Aston Martin +1.048 5

18 Kimi Antonelli Mercedes +1.113 6

19 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.126 5

20 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.127 7