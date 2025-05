F1, rinnovo quasi impossibile per Imola. C’è però ancora una speranza in ottica 2026

Il Gran Premio dell’Emilia-Romagna 2025 è andato in archivio ieri con la vittoria di Max Verstappen al termine di un weekend di gara che potrebbe rappresentare l’ultimo per Imola come sede di una tappa del Mondiale di Formula Uno. L’autodromo Enzo e Dino Ferrari è infatti in scadenza di contratto ed è virtualmente fuori dal calendario delle prossime stagioni, in attesa di un eventuale rinnovo che sembra però molto complicato.

I vertici della categoria regina del motorsport non sembrano predisposti all’idea di concedere all’Italia la possibilità di continuare ad ospitare due Gran Premi a stagione (Monza è stata confermata almeno fino al 2031) e richiederebbero agli organizzatori dell’evento imolese un esborso economico raddoppiato rispetto ai 25 milioni di euro del precedente contratto.

Le trattative per un rinnovo pluriennale come appuntamento fisso del campionato sono attualmente proibitive, mentre c’è forse qualche speranza in più per un Gran Premio inserito nelle rotazioni di calendario (come Spa-Francorchamps, che organizzerà quattro GP del Belgio in sei anni tra il 2026 ed il 2031) e soprattutto per una riconferma in ottica 2026.

Il nuovo evento di Madrid, inizialmente previsto a partire dalla prossima stagione, sta riscontrando alcuni problemi burocratici legati ai permessi di lavoro da dover svolgere e ad un comitato di cittadini che si stanno opponendo allo svolgimento del Gran Premio nella capitale spagnola. Il secondo GP iberico resta dunque in bilico e, nel caso in cui non ci fossero i tempi tecnici o i presupposti per organizzare la gara già nel 2026, potrebbe subentrare proprio Imola mantenendo almeno provvisoriamente il suo posto nel calendario in attesa di ulteriori sviluppi sul tavolo delle trattative con Liberty Media.