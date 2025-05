F1, Red Bull punta tutto su Verstappen. Horner: “Siamo totalmente focalizzati sul Mondiale piloti”

“Siamo completamente focalizzati sul campionato piloti“. Non che ci fossero grandi dubbi in merito, ma Christian Horner non si nasconde confermando pubblicamente l’unico vero grande obiettivo della Red Bull per la stagione 2025 di Formula Uno. Dopo la vittoria di ieri a Imola nel Gran Premio dell’Emilia-Romagna, Max Verstappen ha rinforzato infatti la sua candidatura per quello che sarebbe il suo quinto titolo iridato consecutivo avvicinandosi a -22 dal leader della generale Oscar Piastri.

“Penso che siamo riusciti a mettere la macchina nella giusta finestra, le nuove componenti che abbiamo portato funzionano e siamo riusciti a sistemare l’assetto. Con la macchina in finestra, le temperature degli pneumatici sotto controllo e l’aria pulita davanti non c’è mai stato un momento della gara in cui Max è stato realmente sotto attacco. Nelle ripartenze e in tutti i frangenti della gara aveva il ritmo fra le mani, quel primo stint così lungo sulle medie è stato particolarmente impressionante e credo che avessimo un degrado migliore rispetto a quello della McLaren“, l’analisi del team principal Red Bull al termine della corsa disputata sulle rive del Santerno.

“Ho sempre detto che questo tipo di campionati sono come delle maratone, siamo alla settima gara e ne abbiamo vinte due. Dipende tutto da dove ci si trova alla fine. Bisogna assicurarsi di restare vicini in queste fasi e come si vede stiamo trovando la forma. Il prossimo fine settimana sarà una sfida completamente diversa e poi ci sarà il cambio di regolamento nel weekend successivo. Quindi le gare ora iniziano ad arrivare in maniera fitta e veloce“, ha aggiunto Horner sulla situazione di Verstappen nel Mondiale (fonte: AutoRacer).