F1, prende il via il weekend di Imola. Le McLaren pronte a dominare, le Ferrari vogliono dare un segnale

L’attesa è ufficialmente conclusa. Nella giornata odierna, infatti, prenderà finalmente il via l’attesissimo fine settimana del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Imola vivremo una tre-giorni di importanza capitale per l’intera annata e un venerdì che dovrà darci risposte chiare e precise sui reali valori in campo, dato che le novità tecniche non mancheranno.

Iniziamo con il programma della giornata in riva al Santerno. La prima sessione di prove libere prenderà il via alle ore 13.30 (durata di 60 minuti), quindi si tornerà in azione alle ore 17.00 per la seconda sessione, sempre sui 60 minuti. Un totale di due ore di lavoro che permetteranno a team e piloti di provare gli aggiornamenti che verranno portati in pista per l’occasione, con la Ferrari che, come sempre, sarà sotto la lente d’ingrandimento per capire il funzionamento della SF-25.

La scuderia di Maranello si trova davanti ad un vero e proprio bivio stagionale. Se il pacchetto di aggiornamenti funzionerà, la rossa potrà ancora pensare al presente. Se, invece, assomiglierà ad un buco nell’acqua, sarà inevitabile pensare già al 2026 con il tanto atteso cambio di regolamento. Il team capeggiato da Frederic Vasseur, invece, si gioca tutto, o quasi, a Imola. Sulle vetture tinte di rosso saranno portate nuove pance e fondo riveduto e corretto per risolvere i problemi di altezza da terra ed al retrotreno. Andranno nella giusta direzione? Lo scopriremo sin da oggi, con tanti altri spunti da valutare.

In primis dovremo analizzare l’andamento delle McLaren. Sulla carta, per quanto si è visto a Miami, le due monoposto color papaya sembrano di un altro pianeta rispetto a tutti, per cui partono come ovvie favorite anche in occasione della gara romagnola. Alle loro spalle, oltre alla già citata Ferrari, sgomiteranno Max Verstappen e le due Mercedes, con il padrone di casa Andrea Kimi Antonelli (che è nato a una manciata di chilometri dall’autodromo) che non dovrà farsi prendere dall’emozione. Per quanto visto sino ad ora, il giovane talento bolognese sembra prontissimo per essere protagonista anche a Imola.