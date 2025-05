F1, Piastri svetta sul giro secco in FP2 a Barcellona. Norris vola sul passo, la Ferrari insegue

Oscar Piastri batte un colpo e stampa il miglior tempo al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2025, valevole come nono round stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’australiano della McLaren ha effettuato un time-attack davvero notevole nella simulazione di qualifica con gomme soft in 1’12″760, ribadendo il gran potenziale della MCL35 sul giro secco al Montmelò.

Il leader del campionato ha rifilato quasi tre decimi al primo inseguitore, con George Russell che si è inserito al secondo posto sulla Mercedes a 286 millesimi dalla vetta precedendo di un’incollatura l’olandese quattro volte iridato Max Verstappen (Red Bull) ed il fresco vincitore del GP di Monaco Lando Norris (McLaren), entrambi distanti 310 millesimi dal crono di Piastri.

Quinta posizione a mezzo secondo esatto dalla testa per la miglior Ferrari in classifica, con Charles Leclerc che ha però lasciato sul piatto qualche decimo a causa di una sbavatura nel settore centrale, mentre Lewis Hamilton ha fatto più fatica a completare un giro pulito restando addirittura fuori dalla top10 in undicesima piazza a 773 millesimi dal primo.

Buon riscontro con gomma morbida nella simulazione di qualifica per il rookie italiano della Mercedes Andrea Kimi Antonelli, sesto a 538 millesimi da Piastri e a due decimi e mezzo dal compagno di squadra, mentre la top10 è stata completata dall’Aston Martin dell’idolo spagnolo Fernando Alonso, dall’Alpine di Pierre Gasly e dalle Racing Bulls di Isack Hadjar e Liam Lawson.

Nella seconda metà del turno i piloti si sono concentrati come di consueto sulla simulazione di gara e a livello di passo hanno ben figurato soprattutto Norris e Verstappen, ma si sono dimostrati competitivi almeno a tratti anche le Ferrari, Piastri e le Mercedes.

CLASSIFICA FP2 GP SPAGNA F1 2025

1 Oscar Piastri McLaren 1:12.760 5

2 George Russell Mercedes +0.286 5

3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.310 5

4 Lando Norris McLaren +0.310 6

5 Charles Leclerc Ferrari +0.500 8

6 Kimi Antonelli Mercedes +0.538 5

7 Fernando Alonso Aston Martin +0.541 4

8 Pierre Gasly Alpine +0.625 7

9 Isack Hadjar Racing Bulls +0.640 7

10 Liam Lawson Racing Bulls +0.734 6

11 Lewis Hamilton Ferrari +0.773 6

12 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.832 6

13 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.923 5

14 Carlos Sainz Williams +0.961 5

15 Alexander Albon Williams +1.079 5

16 Lance Stroll Aston Martin +1.079 5

17 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.199 6

18 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.245 6

19 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.366 4

20 Franco Colapinto Alpine +1.543 7