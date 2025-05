F1, Oscar Piastri: “Troppo hype per la direttiva tecnica, Norris ha già provato la nuova ala”

Oscar Piastri si presenta al Montmelò da leader del campionato dopo le prime otto tappe stagionali del Mondiale 2025 di Formula Uno. L’australiano della McLaren, reduce da sette podi consecutivi, vanta un margine di 3 punti sul compagno di squadra Lando Norris, 25 punti sul quattro volte iridato della Red Bull Max Verstappen e 62 sulla Mercedes di George Russell.

Alla vigilia del weekend catalano, Piastri è stato interpellato dai media sull’introduzione della direttiva tecnica sulla flessibilità delle ali anteriori: “Credo che il problema più grande sarà probabilmente l’eccessiva quantità di hype che si è creata su questa cosa. Sappiamo cosa c’è di diverso. Credo che tutti dovranno cambiare l’ala anteriore, almeno in parte. Io non ho mai provato l’ala anteriore nuova, mentre Lando l’ha già usata quest’anno“.

“È stato un ottimo primo terzo della stagione, non posso lamentarmi. I risultati sono stati buoni, la mia posizione nel Mondiale è ottima ed in generale sono soddisfatto. Abbiamo avuto molti weekend forti, un paio di passi falsi qui e là ma è impossibile avere otto Gran Premi senza cose da migliorare“, ha dichiarato il 24enne nativo di Melbourne.

Sulla rivalità con Norris per il titolo: “Penso che siamo stati molto bravi ad essere aperti, a parlarne, e non faremo mai nulla di antisportivo o che metta in cattiva luce la squadra o noi stessi. Credo che io e Lando non siamo così. Naturalmente vogliamo batterci ogni weekend, ma non oltrepasseremo mai quella linea che potrebbe causare danni irreparabili perché, come ho detto più volte, non vogliamo avere una sola opportunità. Saremo entrambi in McLaren per molto tempo dopo questa stagione e vogliamo lottare per il campionato ogni singolo anno. E credo che entrambi sappiamo che non è saggio cercare di vincere un campionato e di far crollare la casa mentre cerchi di farlo“.