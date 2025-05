F1, Oscar Piastri: “Podio importante per il Mondiale, proverò a reagire la prossima settimana”

Al termine dei 78 giri previsti Lando Norris ha conquistato la vittoria nel Gran Premio di Monaco 2025, ottavo appuntamento del Mondiale F1. Al termine di una gara tiratissima, con l’obbligo dei due pit stop, il britannico ha dovuto, negli ultimi giri, guardarsi le spalle dalla Ferrari di Charles Leclerc che ha messo molta pressione alla sua McLaren.

Seconda posizione proprio per il monegasco (+3.131) che fino alla fine ha provato ad indurre all’errore il vincitore del GP, al suo primo successo nel Principato. Terza l’altra McLaren di Oscar Piastri (+3.658) che mantiene la leadership del Mondiale per sole 3 lunghezze. Quarto Max Verstappen (+20.5) che ha ritardato la seconda sosta fino all’ultimo giro, cercando il colpo per la vittoria.

Quinto piazza per Lewis Hamilton a quasi 1 minuto di distanza dalla testa della corsa. Lando Norris ha oggi ottenuto un successo che mancava dal lontano GP d’Australia, rilanciandosi nel Mondiale, guidato dal suo compagno di squadra Oscar Piastri. L’australiano, ai microfoni di F1 TV, ha dichiarato: “Sono contento del terzo posto, la vittoria sarebbe stata meglio però ho vissuto un weekend un po’ complicato. nelle prove ho pasticciato dall’inizio alla fine e sono arrivato alle qualifiche senza troppa fiducia considerato l’andamento del venerdì. Qui solitamente in gara conquisti la posizione ottenuta nelle qualifiche, non ero abbastanza vicino ai migliori”.

“Devo riguardare alcune cose per tornare qui l’anno prossimo però ho conquistato un bel bottino di punti per la classifica con un altro podio. I margini sono molto ristretti, abbiamo ancora alcuni aspetti da migliorare, proveremo a reagire la settimana prossima. Complimenti a Lando che ha fatto un gran weekend ed a Charles che è sempre veloce qui”, ha poi concluso il pilota McLaren.