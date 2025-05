F1, Oscar Piastri: “Mi è mancato qualcosa per la pole. Domani le due soste saranno una occasione”

Oscar Piastri mastica amaro al termine delle qualifiche del Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Montecarlo, come sempre, abbiamo vissuto qualifiche letteralmente vibranti. Nel Principato chi parte davanti ha già mezzo successo finale in tasca, per cui tutti hanno cercato di superarsi per ottenere la partenza al palo.

La pole position è andata al suo compagno di scuderia, Lando Norris, con il tempo di 1:09.954 con 109 millesimi su Charles Leclerc e 175 proprio sull’australiano. Quarta posizione per Lewis Hamilton a 428 millesimi, quinta per Max Verstappen a 715, mentre è sesto Isack Hadjar a 969. Settimo Fernando Alonso a 970, ottavo Esteban Ocon a 988, quindi nono Liam Lawson a 1.175 con Alexander Albon decimo a 1.259.

Al termine del sabato monegasco il pilota del team McLaren ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito, non nascondendo un pizzico di delusione: “Sicuramente mi è mancato qualcosa per puntare davvero alla pole position. Abbiamo vissuto qualifiche come sempre vibranti qui a Montecarlo e, nel mio caso, ho replicato quanto vissuto un anno fa: buon primo giro nella Q3, meno nel secondo tentativo”.

Ultima battuta sulla situazione generale in pista: “Diciamo che sto vivendo un weekend un po’ troppo pasticciato. Il peggiore da quel punto di visto sino ad ora. Direi che in questi due giorni ho toccato le barriere quanto mi era accaduto in tutta la mia carriera. Ad ogni modo sono terzo e non è male. Siamo in una buona posizione per domani. Le due soste obbligatorie saranno una occasione importante per tutti. Vedremo come andranno le cose”.