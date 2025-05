F1, Oscar Piastri: “Imola la considero una seconda di casa. Norris? Vogliamo batterci a vicenda”

Una leadership da difendere, anche dal “fuoco amico”. Scalda i motori Oscar Piastri, pronto a cominciare il lungo weekend che ci porterà al GP dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento valido per il Mondiale 2025 di Formula 1 in scena presso il mitico Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

L’oceanico in forza alla McLaren al momento guida le operazioni nella classifica piloti con 131 punti, sedici in più rispetto al compagno di squadra Lando Norris, leggermente più incostante in questo primo stralcio di stagione. Attenzione però a non sottovalutare la furia di Max Verstappen che, seppur con una monoposto inferiore, ha le capacità per mettere il bastone tra le ruote al Team Papaya. Grande l’attesa dunque per il grande evento in Italia, confermata anche dal diretto interessato durante il media day di questo giovedì, anticipato da un siginificativo riconoscimento, il Trofeo Bandini.

“Ricevere il Trofeo Bandini è stato molto bello – ha detto Piastri – Bella è soprattutto la grande passione dei tifosi italiani. Ho incontrato anche persone che alla lontana sono legate alla mia famiglia ed è stata un momento molto speciale. La sento come un’altra gara di casa. Mi sto godendo il successo, ma soprattutto il lavoro per ottenere tutto questo. Vincere con una macchina così è estremamente soddisfacente”.

Piastri ha poi proseguito: “Guardavamo con ottimismo a Miami sin dall’inizio dell’anno, pensavamo che le condizioni avrebbero esaltato i nostri punti di forza. E così è stato. Ma non so se qui sarà possibile ripetersi qui; la pista è diversa, più veloce. Mi aspetto avversari più vicini. Dobbiamo fare ogni cosa alla perfezione. Andare in fuga? Abbiamo le caratteristiche per vincere ancora, ma la competizione sarà dura. D’altra parte, penso di essere in un buon momento, di guidare bene e il team mi mette nelle condizioni per farlo. Credo saremo competitiv per tutta la stagione”.

L’australiano ha poi terminato esprimendo il suo parere circa le nuove regolamentazioni FIA sulle parolacce: “Scelta positiva, le circostanze vanno sempre tenute in considerazione. Buon passo avanti. Il vantaggio su Lando? Quello lo si vuole avere a fine stagione sugli altri. La concorrenza fuori dalla McLaren è uno stimolo, ma è un vantaggio anche essere la macchina migliore e vogliamo batterci a vicenda per vincere. E credo sarà così per tutto il resto della stagione. Una delle mie piste preferite è proprio Imola, però con tante nazioni che si fanno avanti sarebbe insensato avere due gare nello stesso posto. D’altra parte c’è Monza in Italia e in generale non bisogna trascurare l’aspetto della storia”.