F1, Oscar Piastri: “Giornata deludente, abbiamo sbagliato la strategia”

Oscar Piastri ha raccolto la terza posizione in occasione del GP dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento valido per il Mondiale 2025 di Formula 1 appena conclusosi nel mitico Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. L’australiano, così come il compagno di squadra Lando Norris, ha dovuto cedere il passo a un sempre incredibile Max Verstappen, completamente perso nella giornata di venerdì ed autore di una grande progressione che l’ha portato fino alla vittoria sulla pista italiana.

Nello specifico l’oceanico ha accusato un distacco di 12.956 rispetto al detentore del titolo, piazzandosi davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, alla Williams di Alexander Albon ed all’altra rossa guidata da Charles Leclerc. Una volta arrivato al parco chiuso, il nativo di Melbourne ha commentato quanto fatto.

“All’inizio ho frenato troppo presto – ha detto Piastri -, Max è stato bravo. Oggi è stata una giornata deludente, abbiamo sbagliato alcune decisioni strategiche: dobbiamo guardare alcune cose, non è stata la nostra migliore domenica. Anche a livello di passo, dobbiamo analizzare cosa è successo“.

Piastri ha quindi proseguito: “Safety car? Tempistica perfetta per Max e Lando, io avevo le gomme dure e molto usate: ho cercato di reggere l’urto alla ripartenza, ma non avevo abbastanza grip. Il sorpasso di Lando? Ho cercato di tenere duro, ma non avevo aderenza, era inevitabile che mi passasse. Non avrei mai mollato senza lottare“.