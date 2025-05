F1, Oscar Piastri: “Giornata caotica, ci sono tanti aspetti da considerare”

Un venerdì tra alti e bassi per Oscar Piastri. Il pilota australiano ha infatti collezionato rispettivamente l’ottava e la seconda posizione in occasione delle due prove libere valide per il GP di Monaco, ottavo atto del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo fine settimana sul tracciato urbano di Montecarlo.

L’oceanico, al momento leader nella classifica generale, nel secondo turno si è ritrovato a battagliare con le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, apparsi particolarmente competitivi in questi primi stralci di weekend. Tuttavia c’è ancora tanto, tantissimo lavoro da fare, come detto dall’australiano stesso in zona mista:

“Chiaramente la Ferrari sembra più forte qui di quanto non lo sia mai stata – ha detto Piastri – ma io ho avuto le mie colpe. Ci sono un sacco di cose da imparare e penso che domani sarà una giornata interessante”.

Piastri ha quindi chiosato: “L’intera giornata è stata un po’ frenetica, fatta di up and down; quando abbiamo messo insieme tutto, ritmo compreso, era buono; ma al momento non è così facile. Ci sono alcune cose da considerare, soprattutto per me, diciamo che oggi è stato tutto un po’ caotico.“