F1, Oscar Piastri festeggia la pole: “Giro eccellente ma non perfetto. La gara? Sarà lunga al via fino a curva 1”

Stratosferico. Oscar Piastri festeggia dopo aver conquistato una clamorosa pole position del Gran Premio di Spagna, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato del Montmelò abbiamo assistito al derby interno in casa McLaren (come ampiamente previsto) con le due vetture papaya che si sono contese la partenza al palo e l’australiano ha piazzato un colpo davvero sensazionale.

La pole position è andata al nativo di Melbourne con il tempo di 1:11.546 rifilando ben 209 millesimi al compagno di scuderia Lando Norris. Seconda fila composta da Max Verstappen terzo a 302 millesimi e George Russell quarto con lo stesso tempo. Quinta posizione per Lewis Hamilton a 499 millesimi, sesta per Andrea Kimi Antonelli a 565, mentre è settimo Charles Leclerc a 585. Ottavo Pierre Gasly a 653 millesimi, nono Isack Hadjar a 706, mentre completa la top10 Fernando Alonso a 738.

Al termine della Q3 il pilota del team McLaren ha rilasciato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Sono molto contento di questa pole position. Stiamo vivendo un buon weekend fino ad ora. Abbiamo faticato un po’ nelle prove libere, quindi nella FP2 di ieri siamo cresciuti e la macchina è diventata davvero incredibile. La Q3? Dovevo mettere insieme il giro. 12 mesi fa feci malissimo, oggi decisamente meglio”.

Oscar Piastri prosegue nel suo racconto: “Dove ho fatto la differenza? Sono migliorato molto in curva 1, poi anche in un altro paio di punti nei quali avevo faticato. Nel T1 ho fatto molto bene, quindi nel T3 ho stretto i denti. Non ho fatto un giro perfetto. In una pista simile nella quale le gomme calano tanto non è semplice essere perfetti per tutto il giro”.

A questo punto il mirino è ben puntato verso la gara di domani (il via alle ore 15.00): “La gara sarà molto interessante. Sono molto contento di partire davanti a tutti, ma so bene che al via sarà lunghissima arrivare fino in curva 1. Dovrò partire bene, poi vedremo come andranno le cose”.