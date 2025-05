F1, Oscar Piastri: “È stata una giornata altalenante, sarà una qualifica difficile”

È una McLaren dominante quella vista nel venerdì spagnolo. La nuova direttiva tecnica FIA non ha modificato i piani della scuderia di Woking che, dopo la FP1, conquista con Oscar Piastri anche la seconda sessione di prove libere, valide per il Gran Premio di Spagna 2025. Sul caldo circuito di Barcellona l’australiano ha fatto segnare il crono di 1:12.760, anticipando la Mercedes di George Russell.

Il britannico ha concluso la sua prova con un ritardo di 0.286 millesimi dalla testa, seguito dalla Red Bull di Max Verstappen (+0.310), vincitore nel 2024. Quarta piazza per l’altra McLaren di Lando Norris (+0.310), primo nelle FP1. Completa la top 5 la Ferrari di Charles Leclerc a 0.500 millesimi dalla prima posizione. Ottimo sesto posto per Andrea Kimi Antonelli (+0.538) che si riscatta dopo le difficoltà della sessione precedente.

Molto attardato Lewis Hamilton che chiude la manche in undicesima posizione con un ritardo di 0.773 millesimi. Come detto la McLaren continua a dominare nonostante le nuove regole sulla flessibilità delle ali anteriori adottate dalla FIA. Oscar Piastri, come riportato da formulapassion.it, ha dichiarato: “Verstappen è stato veloce tutto il giorno, la Ferrari è stata lì, la Mercedes è spuntata alla fine, quindi in qualifica sarà una battaglia serrata. Ci aspettavamo sicuramente che le Red Bull fossero veloci, quindi non è una grande sorpresa”.

“È stata una giornata altalenante, ma credo che sia finita abbastanza bene. Le condizioni sono un po’ difficili con queste temperature, domani sarà una giornata interessante. Abbiamo provato diverse cose oggi, alcune sono andate bene, altre meno. Faremo alcune modifiche durante la notte per metterci nella posizione migliore per sabato”, ha poi concluso l’australiano.