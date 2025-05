F1, Oscar Piastri avverte Max Verstappen: “Battaglia in curva 1? Non mi aspetto niente di diverso, lo conosco…”

Il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, sarà davvero rovente. Non parliamo delle temperature che troveremo sul tracciato di Imola (comunque 25°) quanto di quello che vedremo in pista. Tanti piloti a caccia di gloria, altri per il riscatto, due sopra tutti pronti a puntare al successo.

Stiamo parlando, ovviamente, di Oscar Piastri e Max Verstappen che hanno monopolizzato la prima fila nelle qualifiche disputate ieri. Il leader della classifica generale vuole centrare il quarto successo consecutivo, per lanciarsi ulteriormente verso il titolo iridato, mentre chi detiene ancora lo scettro della Formula Uno, “Super Max”, sta facendo di tutto per mettere qualche granello di sabbia negli ingranaggi, che sembrano perfetti, delle McLaren.

Dicevamo “rovente”. Non si può che definire in questo modo quello che ci attende alla partenza della gara odierna. Alle ore 15.00, quando si spegneranno i semafori, Oscar Piastri e Max Verstappen si lanceranno verso curva 1, la celebre “Variante Tamburello”, per prendere il comando della gara. Già di solito sappiamo che l’olandese fa di tutto per andare a dettare il passo di una gara, figuriamoci su una pista come quella romagnola, sulla quale sorpassare è pressoché impossibile. Sarà un corpo a corpo ruota a ruota senza esclusione di colpi?

Oscar Piastri, ascoltando le sue parole rilasciate a poche ore dal via della gara, sembra prontissimo per l’occasione: “Una battaglia al via con Max? Direi che è tutto quello che mi aspetto. Entrambi sappiamo come si corre e cosa serve per vincere. Mi aspetto semplicemente la normalità, ovvero che mi darà filo da torcere. Lo so. Me lo aspetto. Lo so benissimo”. (Fonte: Crash.net).

Il pilota australiano nativo di Melbourne prosegue nel suo racconto, immaginando quello che avverrà al via: “Vediamo cosa accadrà in curva 1. Io proverò a scattare nel migliore dei modi e tenere la prima posizione. Non penso a quello che è successo in Arabia Saudita (con Max Verstappen che tagliò la prima chicane beccandosi poi 5 secondi di penalità ndr) perchè so bene quello che vivremo. Ci conosciamo entrambi. Ad ogni modo sarà fondamentale tenere la prima posizione, così potrò sfruttare il nostro ritmo in una pista sulla quale superare è molto complicato”.