F1, Oliver Bearman retrocesso di 10 posizioni a Montecarlo: penalità durissima sulla griglia di partenza

Oliver Bearman è stato sanzionato per aver operato un sorpasso in regime di bandiera rossa durante le prove libere 2 del GP di Monaco, tappa del Mondiale F1 che va in scena sull’iconico circuito cittadino del Principato. Il pilota britannico ha superato Carlos Sainz nella seconda sessione di giornata a Montecarlo ed è stato pesantemente punito dai commissari.

L’alfiere della Haas dovrà infatti scontare una penalizzazione di ben dieci posizioni sulla griglia di partenza della gara di domenica: mano durissima considerando le difficoltà di sorpasso su questo tracciato. L’episodio ha avuto luogo nelle battute iniziali del turno, poco prima della Rascasse: in quel frangente erano state esposte le bandiere dopo che Oscar Piastri era finito a muro alla Sainte-Devote con la sua McLaren.

Nel comunicato si legge: “Ben prima del sorpasso era stata esposta la bandiera rossa. Il team ha informato il pilota piuttosto tardi, poco prima che avvenisse il sorpasso. Tuttavia, è chiaro dalle riprese video che c’era un pannello luminoso proprio di fronte al pilota, che mostrava la bandiera rossa, e anche il cruscotto indicava la bandiera rossa ben prima che avvenisse il sorpasso. Il regolamento prevede che i piloti riducano ‘immediatamente’ la velocità e procedano lentamente verso i rispettivi box (articolo 2.5.4.1 b). Lo stesso regolamento avverte i piloti del fatto che in una situazione di bandiera rossa, ‘il sorpasso è vietato’ e che i piloti devono ‘ricordare che i veicoli di gara e di servizio possono essere in pista’“.

Nella nota si prosegue: “Bearman ha affermato di aver visto le bandiere rosse ma di aver deciso di non rallentare significativamente perché riteneva che sarebbe stato più pericoloso e che la sua azione fosse un modo più sicuro di gestire la situazione. Non siamo d’accordo con la sua decisione di non prendere provvedimenti per rallentare sufficientemente per evitare di sorpassare un’altra vettura e invece procedere lentamente verso i box, come richiesto. Lo scopo dell’obbligo di rallentare immediatamente è la sicurezza: i piloti non sanno cosa c’è davanti a loro o il motivo per cui è stata esposta la bandiera rossa“. Oltre alla penalizzazione sullo schieramento di partenza gli sono stati tolti anche due punti sulla superlicenza.