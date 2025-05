F1, Norris si prende di forza la pole position a Montecarlo. Leclerc in prima fila, 4° Hamilton

Lando Norris rialza la testa dopo un periodo difficile e firma una splendida pole position per il Gran Premio di Monaco 2025, ottavo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’inglese della McLaren torna dunque a partire davanti a tutti per la prima volta dall’appuntamento inaugurale di Melbourne (11ma pole) disputando la miglior qualifica della carriera tra le strade di Montecarlo.

Secondo posto di grande spessore per il padrone di casa monegasco Charles Leclerc, che si è avvicinato a un decimo dalla sua quarta pole nel Principato con la Ferrari, avendo comunque il merito di precedere l’altra McLaren del leader iridato Oscar Piastri. Seconda fila completata dalla Rossa di Lewis Hamilton, che ha ottenuto la quarta posizione davanti alla Red Bull del quattro volte campione mondiale Max Verstappen.

In Q1 l’evoluzione della pista è impressionante e si decide tutto negli ultimi minuti, con Leclerc che non si ferma mai ai box per cambiare gomme e firma comunque il miglior tempo in 1’11″229 davanti alle McLaren e a Verstappen. Si salvano tutti i big, anche se Antonelli finisce a muro nella chicane del porto e provoca la bandiera rossa che elimina nell’ordine Bortoleto con la Sauber, Bearman con la Haas, le Alpine di Gasly (18°) e Colapinto (20°) e l’Aston Martin di Stroll (19°).

In Q2 si materializza dopo pochi minuti la debacle Mercedes, con Russell che si ferma nel tunnel per un problema di affidabilità interrompendo la sessione e diventando a conti fatti il secondo eliminato insieme ad Antonelli (fuori per il crash in Q1). Norris strappa a Leclerc il miglior crono in 1’10″570 per soli 11 millesimi, mentre superano il taglio gli altri big più attesi. Esclusi dalla top10 Sainz con la Williams, Tsunoda con la Red Bull e Hulkenberg con la Sauber, oltre alla coppia Mercedes (con Russell 14° e Antonelli 15°).

In Q3 Norris è il più veloce nel primo time-attack e si prende la pole provvisoria in 1’10″464 davanti a Piastri, Leclerc e Verstappen, tutti racchiusi in due decimi, con Hamilton 5° a mezzo secondo girando però con un set di soft usate. McLaren opta per una strategia alternativa nel secondo run, effettuando un doppio time-attack con entrambi i piloti. Norris batte Piastri di quasi due decimi e conquista la pole position in 1’09″954, ma tra i due papaya si inserisce Leclerc a un decimo da Lando. Quarto un buon Hamilton con l’altra Ferrari davanti a Verstappen, Hadjar, Alonso, Ocon, Lawson e Albon.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP MONACO 2025 F1

1 Lando Norris McLaren 1:09.954

2 Charles Leclerc Ferrari +0.109

3 Oscar Piastri McLaren +0.175

4 Lewis Hamilton Ferrari +0.428

5 Max Verstappen Red Bull Racing +0.715

6 Isack Hadjar Racing Bulls +0.969

7 Fernando Alonso Aston Martin +0.970

8 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.988

9 Liam Lawson Racing Bulls +1.175

10 Alexander Albon Williams +1.259

11 Carlos Sainz Williams

12 Yuki Tsunoda Red Bull Racing

13 Nico Hulkenberg Kick Sauber

14 George Russell Mercedes

15 Kimi Antonelli Mercedes

16 Gabriel Bortoleto Kick Sauber

17 Oliver Bearman Haas F1 Team

18 Pierre Gasly Alpine

19 Lance Stroll Aston Martin

20 Franco Colapinto Alpine