F1, Norris non sbaglia e vince il GP di Monaco davanti a Leclerc. 3° Piastri, Mondiale apertissimo

Lando Norris completa l’opera e vince il Gran Premio di Monaco 2025, ottavo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Secondo successo dell’anno (il sesto in carriera ed il primo a Montecarlo) per il britannico della McLaren, che ha costruito gran parte del trionfo odierno nella giornata di ieri in qualifica ottenendo una pole position rivelatasi decisiva sul tortuoso cittadino del Principato.

La variabile legata all’obbligo delle due soste a conti fatti non ha fatto la differenza almeno per quanto riguarda la top5, con i primi quattro che hanno mantenuto la posizione di partenza e Lewis Hamilton che è salito con una buona strategia dal settimo al quinto posto. Norris ha avuto il merito di gestire la corsa in maniera lucida, non commettendo errori nel momento in cui veniva messo sotto pressione da Charles Leclerc e rialzando la testa dopo un periodo piuttosto negativo.

Il monegasco della Ferrari, vincitore dell’evento casalingo nel 2024, ci ha provato in tutti i modi a provocare una sbavatura di Lando dovendosi però accontentare di una piazza d’onore agrodolce, che rappresenta in ogni caso il miglior risultato della stagione per la Scuderia di Maranello (dopo il terzo posto di Charles in Arabia Saudita).

McLaren che ha piazzato sul podio anche l’australiano Oscar Piastri, terzo e ancora leader del campionato ma con un margine ormai di soli 3 punti sul compagno di squadra Norris e di 25 sull’olandese quattro volte iridato della Red Bull Max Verstappen, oggi quarto inseguendo fino all’ultimo giro il jolly di una bandiera rossa che gli avrebbe regalato una clamorosa vittoria (avendo ritardato il più possibile la seconda sosta ai box obbligatoria).

In zona punti anche le Racing Bulls (6° Isack Hadjar e 8° Liam Lawson), le Williams (9° Alex Albon e 10° Carlos Sainz), entrambe protagoniste di un ottimo gioco di squadra per aiutarsi a vicenda facendo da tappo e consentendo uno o addirittura due pit-stop gratis al rispettivo compagno, oltre alla Haas di Esteban Ocon 8°. Strategia alternativa che non ha pagato invece in casa Mercedes, con George Russell e Kimi Antonelli rimasti bloccati nel traffico per quasi tutto il GP e relegati fuori dalla top10 dopo la debacle del sabato.

CLASSIFICA GP MONACO 2025 F1

1 Lando Norris McLaren Leader 2

2 Charles Leclerc Ferrari +3.131 2

3 Oscar Piastri McLaren +3.658 2

4 Max Verstappen Red Bull Racing +20.572 2

5 Lewis Hamilton Ferrari +51.387 2

6 Isack Hadjar Racing Bulls 1L 2

7 Esteban Ocon Haas F1 Team 1L 2

8 Liam Lawson Racing Bulls 1L 2

9 Alexander Albon Williams 2L 2

10Carlos Sainz Williams 2L 2

11 George Russell Mercedes 2L 3

12 Oliver BearmanHaas F1 Team 2L 2

13 Franco Colapinto Alpine 2L 2

14 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 2L 3

15 Lance Stroll Aston Martin 2L2

16 Nico Hulkenberg Kick Sauber 2L 2

17 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 2L 2

18 Kimi Antonelli Mercedes 3L 2

19 Fernando Alonso Aston Martin – – 1

20 Pierre Gasly Alpine – – 2