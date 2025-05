F1, nessuno ha vinto a Montecarlo con 3 team diversi. Lewis Hamilton ci prova con Ferrari

Un argomento forte dell’imminente Gran Premio di Monaco di Formula 1 è rappresentato da Lewis Hamilton e dalla possibilità che il quarantenne britannico ha di fronte a sé. Quella di diventare il primo pilota della storia a vincere tra le strade del Principato con tre team differenti.

Il veterano inglese sta per disputare la sua prima gara monegasca con la Ferrari. In precedenza, sei presenze con la McLaren (e il successo del 2008) e undici con la Mercedes (culminate con le affermazioni del 2016 e 2019). Si è imposto poco per i suoi standard, ma la dinamica è ininfluente se incastonata sul tema di cui sopra.

Sono undici gli uomini capaci di trionfare con due auto diverse, ma nessuno si è issato a tre, neppure Juan Manuel Fangio. I più ferrati in materia potranno obiettare “però tra il 1951 e il 1954 il GP di Monaco non ha fatto parte del calendario iridato!”. Vero, tuttavia questa situazione ha “bruciato” solo una cartuccia nel caricatore di El Chueco, quella del 1954, quando avrebbe corso con Mercedes.

Con Alfa Romeo (1950) e Maserati (1957), Fangio ha vinto. Il tris non è stato calato perché nel 1955 sulla sua Mercedes si ruppe la trasmissione e nel 1956, quando era in Ferrari, visse una giornata difficile tra errori e problemi tecnici, consentendo a Stirling Moss di dominare la scena.

Proprio quel Moss vincitore con Maserati (1956) e Lotus (1960, 1961), ma che nel fatidico 1955 di cui sopra – dopo aver ereditato la leadership proprio da Fangio – vide il successo vaporizzarsi a causa della rottura del motore!

Tra chi avrebbe potuto imporsi con tre team differenti, spiccano le assenze di Alain Prost e Fernando Alonso. Il Professore ha trionfato 4 volte, ma tutte con McLaren. Nel 1982, quando correva con Renault, gettò alle ortiche una vittoria ormai sicura, mentre le sue uscite con Ferrari e Williams non sono state particolarmente fortunate.

Lo spagnolo, invece, ha saputo passare per primo sul traguardo con Renault (2006) e McLaren (2007), senza tuttavia aver modo di fare altrettanto nel suo lustro da ferrarista. In linea teorica, Nando l’opportunità di calare il tris ce l’ha ancora. Possibilità concrete? “Zero virgola” e poi decida il lettore a quanto ammonta il decimale.

Sicuramente qualche chance in più va concessa a Hamilton. Diventare il primo pilota a vincere il Gran Premio di Monaco con tre team diversi non varrà la conquista di un Mondiale, ma rappresenterebbe comunque un conseguimento inedito nei tre quarti di secolo della storia della F1.