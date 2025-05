F1, McLaren tornerà regina di Montecarlo? È il team più vincente, ma non trionfa dal 2008. E se ricomincia a vincere…

Come ben sappiamo, la Ferrari è il team più vincente nella storia della F1. Cionondimeno, se guardiamo al contesto del Gran Premio di Monaco, la Scuderia di Maranello è ben lontana dalla McLaren, che nel Principato ha trionfato ben 15 volte contro le 10 del Cavallino Rampante. Proprio questi precedenti rappresentano un argomento forte dell’imminente weekend.

Il team di Woking ha per la verità un rapporto davvero particolare con la gara monegasca. A dispetto del blasone appena esposto, un tempo si trattava di un evento maledetto! Per intenderci, Fittipaldi e Hunt – le star anni ’70 della McLaren – non sono mai passati per primi sotto il traguardo, così come tutti gli altri alfieri della struttura fondata da Bruce.

Il primo successo è stato conseguito solo nel 1984 (peraltro tra le polemiche per l’esposizione della bandiera rossa quando Prost stava per essere superato dalla Toleman di Senna) e da lì la musica è cambiata completamente, con 9 vittorie nelle 10 edizioni disputate sino al 1993! Dopodiché, McLaren ha primeggiato in altre 6 occasioni fra il 1998 e il 2008.

Proprio l’affermazione conseguita diciassette anni fa da Lewis Hamilton è l’ultima della squadra oggi diretta da Zak Brown e Andrea Stella. Nel triennio 2010-2012, quando il team di Woking era comunque competitivo, non si è festeggiato alcunché. Poi è arrivato il decennio di crisi, dalla quale McLaren è uscita recentemente.

Però, nel 2023, le monoposto color papaya hanno cambiato volto da Silverstone in poi (a Monaco ancora arrancavano a centro classifica). Nel 2024, si sono viceversa inchinate alle Ferrari. Pertanto, alla luce dell’attuale competitività delle MCL39, la domanda è se in questo 2025 potrà essere ripreso il discorso interrotto nel 2008.

La McLaren, storica regina di Montecarlo, tornerà tale? Occhio, perché alla luce di quanto esposto, il Team di Woking storicamente attraversa lunghi periodi di magra, ma quando (ri)comincia a vincere, diventa egemone per dieci anni!